Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Koç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen Tıp Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), MD diplomasını ve doçentlik belgesini (doçent kadrosu için), MD diplomasını ve tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), MD diplomasını ve doktora belgesini (doktor öğretim kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta

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