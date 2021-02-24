Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 10 öğretim üyesi alacak alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Koç Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruların 12 Mart 2021 tarihine kadar e-posta  yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

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