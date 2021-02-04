KKTC’de PCR testleri, ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, korona test merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar PCR testlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, kurum ve işletmelerde çalışmakta olan kişilerden PCR testi talebinde bulunması nedeniyle bugün test merkezlerinde bir yığılma yaşandı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede vakaların hız kesmeden arttığını ve vaka sayısındaki artışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Pilli, “Ülke genelinde yapılan PCR testleri, aşırı yoğunluk ve talep nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Bundan böyle kendini koruma görevi, kişilere kalmış durumda. Bulaşı, artmaya devam ediyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; sabah itibariyle Lefkoşa Fuar Merkezi, Güzelyurt ve Girne’de PCR test alanlarında bulunanların test yaptırabileceği ancak yeni kayıt alınmayacağı duyuruldu. (İHA)