KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
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KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesapları için zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildi.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ kapsamında Kur Korumalı Mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranları vadeye göre farklılaştı.

KKM’nin en fazla tercih edildiği vade türü olan ‘6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli KKM’lerin yüzde 15 olan vade oranı, yüzde 25’e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için yüzde 15 olan zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu Tebliğ’in hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecek.

(DHA)

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KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
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