Kızının dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdü

Konya’da Selahattin Güngör’ü (27), dini nikahlı eşine kötü davrandığı gerekçesiyle tartıştığı kayınpederi Veysel Alkılınçın (40), sopalı saldırısı sonucu başına aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Alkılınç’ın ilk ifadesinde, ”Damadım, kızıma kötü davranıyordu. Uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik. Sopayla dövdüm.” dediği öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15523 Sokakta 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Veysel Alkılınç, evde kimsenin bulunmadığı sırada kızına kötü davrandığı gerekçesiyle dini nikahlı eşi Selahattin Güngör ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alkılınç, sopayla Güngör’e saldırdı. Güngör başından aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Damadının yerden kalkmaması üzerine endişelenen Alkılınç, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin kontrol ettiği Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör’ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Alkılınç’ın ilk ifadesinde ”Damadım, kızıma kötü davranıyordu. Uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik. Sopayla dövdüm.” dediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)