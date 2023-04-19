Kızılırmak Nehri ‘zehirli güzellik’ ile kaplandı

Samsun’da Kızılırmak Deltası’nda suda açan ve zehirli oldukları için ‘zehirli güzellik’ olarak da bilinen su düğün çiçekleri, Kızılırmak Nehri’nin üstünü örttü.

Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde bulunan su düğün çiçekleri görenleri etkiliyor. Araç trafiğine kapatılan ve UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti’nde, baharın da gelmesiyle birlikte suda açan çiçekler, deltaya ziyarete gelenlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kızılırmak Deltası Sorumlusu Kadir Yılmaz, özellikle bu dönemde açan su düğün çiçeklerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, Bu çiçekler, deltanın bitki örtüsüne ve turistik değerine de önemli katkılar sunuyor. Baharın gelmesiyle birlikte deltada yaşanan bu canlılık gerçekten görülmeye değer. Su düğün çiçeği deltanın tanıtımında önemli bir rol üstleniyor dedi. (DHA)