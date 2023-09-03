Kızılay AVM’de tahliye kararı

Kızılay Meydanı’nda bulunan Kızılay AVM’nin tahliyesine yönelik tahliye kararı verildi. Tahliye kararına ilişkin açıklamada bulunan Kızılay, Kızılay AVM’yi yap işlet devret modeli ile kiralayan ve yıllardır sorumluluklarını yerine getirmeyen firmanın yapılan yargılamalar sonucunda mahkemelerce iflasına ve Kızılay AVM binasından tahliyesine karar verilmiştir ifadelerini kullandı.

Tahliye kararı ile ilgili Kızılay tarafından şu açıklama paylaşıldı:

Hilal-i Ahmer Derneği’nin, İstanbul’un işgali sonrasında Ankara’ya taşınmasından sonra Genel Merkez olarak kullandığı binanın ömrünü tamamlamasının ardından 2010 yılında yapılan ihale ile KARSAKLAR adlı firma tarafından yap-işlet-devret modeliyle kiralanmıştır. Kiralayan firmanın bir süre sonra yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, bağışçıların emanetini korumak adına Kızılay Hukuk Müşavirliği tarafından yargı süreci başlatılmıştır. Uzun süren yargı sürecinin ardından mahkemelerce adı geçen firmanın iflasına ve bununla birlikte taşınmazdan tahliye edilmesine karar verilmiştir.

CAN GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR

Alt kiracıların sözleşmelerinin de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona erdiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Kızılayın maliki olduğu taşınmaz tahliyenin gerçekleşmesi akabinde yeniden Kızılay yönetimine geçmiş olup ilgili mevzuatlar doğrultusunda iflasına karar verilen firma ile kiracılık ilişkisinin sonlanması sonrasında alt kiracıların sözleşmeleri de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona ermiştir. Kızılay Yönetiminin ilgili taşınmazı devralmasından sonra yapılan ilk incelemede, özellikle yemek katında uzun süredir bakım çalışması yapılmadığı ve acil tadilata ihtiyacı olduğu görülmüştür. Buradan hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere çalışanların ve ziyaretçilerin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yemek katındaki eski kiracıların karşı duruşlarına rağmen bu konuda herhangi esnekliğe asla izin verilmeyecektir.

KİRACILARLA YENİ SÖZLEŞMELER AKDEDİLMİŞTİR

AVMde faaliyet gösteren tüm alt kiracılarla görüşmelerin yürütüldüğünün ifade edildiği açıklama, şu şekilde devam etti:

Kızılay Gayrimenkul yönetimi, günümüz koşullarında yeni bir norm oluşturmak için AVMde faaliyet gösteren tüm alt kiracılarla görüşmeler yürütmüş ve alt kiracıların büyük bir bölümü ile ekonomik hayatın sürmesini de sağlayacak şekilde yasal düzenlemeler doğrultusunda yeni sözleşmeler akdedilmiştir. Ancak bazı alt kiracıların Kızılay adı ve taşıdığı değerleri kullanarak 155 yıllık kurumumuz aleyhinde haksız ve hukuki mesnetten yoksun gerekçelerle kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir.

HER TÜRLÜ YASAL HAKKIMIZ KULLANILACAKTIR

Derneğin tek amacının tahliye ve sözleşmelerin yeniden akdi ile derneğe ve ihtiyaç sahiplerine yarar sağlamak olduğunun belirtildiği açıklama, şu şekilde sonlandı:

Kızılayın iş bu hukuk zaferi yüzbinlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzatma imkanı vermesi açısından çok büyük önem taşımakta olup Kızılay Derneği tarafından ilgili mevzuat hükümleri dışında bir adım atma imkanları bulunmamakla birlikte gayesi insanlığa yardım eli uzatmak olan derneğin tek amacının da tahliye ve sözleşmelerin yeniden akdi ile derneğe ve dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yarar sağlamaktır. Kızılay, bazı firmaların kârlarını artırmasına imkan sağlamakla yükümlü olmayıp yaptığı her iş ve işlemde amacı yalnızca ihtiyaç sahiplerinin haklarını ve onlara destek olan bağışçıların bağışlarını korumaktır. Kurumumuzun menfaatlerinin korunması adına da her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır. (DHA)