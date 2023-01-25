Kız kardeşini öldüren şüpheli 13 yıl sonra yakalandı 
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Kız kardeşini öldüren şüpheli 13 yıl sonra yakalandı 

Eyüpsultan’da 20 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 30 yıl hapis cezası verilen ve 13 yıldır aranan Erkan Mengücek, Ataşehir’de yakalandı.

Alibeyköy’de kız kardeşi Zeynep Mengücek’i 2003 yılında öldüren ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Mengücek, 13 yıldır aranıyordu.  Mengücek bugün sabah saatlerinde Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ataşehir’deki saklandığı iş yerinde yakalandı.

Mengücek, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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