Kız arkadaşına sinirlendi: Park halindeki minibüsün aynasını omzuyla kırdı 

Zeytinburnu’nda kız arkadaşına sinirlenerek park halindeki minibüsün aynasına omzuyla vurarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde 26 Şubat Pazar günü saat 00.35 sıralarında, sokakta kız arkadaşıyla tartışan kişi, park halindeki 34 AKC 288 plakalı minibüsün aynasını omzuyla vurarak kırdı. Bu sırada kadın ters yöne doğru yürüyerek oradan uzaklaştı. Aracın sahibi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleriyle polise ihbarda bulunarak, aracına zarar veren kişiden şikayetçi oldu.

Aracın kayınpederine ait olduğunu söyleyen Sinan Dedel, “Kayınpederimin aracı burada park halindeydi. İki kişi, büyük ihtimalle tartışıyordu. Sinirini arabanın aynasında çıkardı. Güvenlik kamera görüntülere baktıktan sonra fark ettik. 3 bin liraya yakın bir zararımız oldu. Karakola gidip şikayetçi olduk” dedi.

(DHA)