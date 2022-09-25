Kıymasız et köftesi olur mu?

Fatih Terim belgeseli çekildi…

İyi izlendiği söyleniyor…

Elbette bir Galatasaraylı olarak ben de izledim…

Tabii ki her Galatasaraylı gibi benim de…

Fatih Terim’e vefa borcum var…

Çünkü…

★

Onun yönetiminde…

Olağanüstü başarılar yaşadık…

Sokaklara döküldük…

Ama…

★

Futbol bir bilim haline geldiyse eğer…

O bilimin kanıtladığı bir gerçek var…

Futbolda başarının:

%70’i futbolcuların…

%30’u teknik ekibindir…

★

Fatih Terim’in kusuru olduğuna inanmak istemem…

Ancak…

Bu belgeselde…

Kıymasız et köftesi yapılmış…

Çünkü…

★

Fatih Terim başardıysa…

Bunu:

Futbolcularla başardı…

O futbolcular içinde en büyük pay sahiplerinden biri…

Ve belki de birincisi:

Hakan Şükür’dür…

★

Sözümün özü:

Hakan Şükür’ün adının geçmediği…

Hakkının teslim edilmediği…

Vefasızlık yapıldığı bir:

“Fatih Terim” belgeseli…

Kıymasız et köftesi yapmak gibidir…

Bilmem anlatabildim mi?..

Bir kişinin:

“Sosyalizm en başarılı sistemdir” demesi…

Bir fikirdir…

★

Dün:

“Sosyalizm en başarılı sistemdir” diyen aynı kişinin bugün:

“Anladım ki toplumun refahı için en doğru sistem liberal demokrat kapitalizmmiş” deyişi de:

Bir fikirdir…

★

Neden mi?..

Çünkü…

Sadece deliler ve ölülerin fikirleri değişmez…

★

Yani…

Zamanın ruhu…

Bir kişinin…

Sistemlerle ilgili görüşlerini:

Törpüleyebilir…

★

Ama…

Gazetecilik…

Ya da yargıçlık…

Veya savcılık…

Yahut:

Bakanlık görevini:

Bencil hesapları…

Ve…

★

Kişisel menfaatleri için kullandığı…

Somut olarak bilinen biri için dün:

“Tanırım iyi çocuktur, vatanseverdir, hayırsever bir iş adamıdır” deyip…

Bugün:

“Ahlâksız, hırsız, namussuz” demek…

Fikir değil…

Ahlâksızlıktır…

Karaktersizliktir…

İlkesizliktir…

★

Bilmem…

Anlatabildim mi?..

Ne kadar tehlikeli



Süleyman Demirel…

Demokratik bir ülkede:

6 kere gidilse de…

7.kere gelinebileceğini:

Gösterdi…

★

Yıldırım Akbulut…

Demokratik bir ülkede:

Sıradan herkesin…

Başbakan olabileceğini:

Gösterdi…

★

Tansu çiller…

Demokratik bir ülkede:

Bir ülkenin…

Başbakana ihtiyacı olmadığını:

Gösterdi…

★

1.Tayyip Erdoğan…

Herhangi bir ülkede…

Başkanlık sisteminin:

Ne kadar tehlikeli olduğunu:

Gösterdi…

Biliyor muydunuz

Çamlıca Camii’nde aynı anda:

60 bin kişi:

Namaz kılabiliyor…

★

Camide…

Maaşları DİB tarafından ödenen:

147 bin personel var…

Yıllık masraf:

25 milyon lira…

★

Dün sabah…

İmam ve müezzin dâhil:

36 kişi…

Namaz kıldı…

★

Cemaat başına…

Yılda ortalama:

700.000 lira ödeniyor…

Dünün tweeti

Cem Seymen

@cemseymen

Fransa’da ve İngiltere’de bir yıldır süren okulda cep telefonu yasağının sonuçları:

– Öğrencilerin sınav skorları hızla yükseldi

– Dikkat ve konsantrasyonları arttı

– Öğrenciler arasındaki öğrenme eşitsizliği azaldı

– Siber zorbalık azaldı

– Sosyal ilişkileri gelişti

– Mutlular

Haklı çıkmak üzereyim…

100 yıllık cumhuriyet tarihimizde…

İlk kez…

Bir maliye müfettişi:

Cumhurbaşkanımız olacak…

★

100 yıllık cumhuriyet tarihimizde…

İlk defa…

“Hak, hukuk, adalet için…

Ankara’dan İstanbul’a:

430 km yol yürümüş bir:

Cumhurbaşkanımız olacak.

★

100 yıllık cumhuriyet tarihimizde…

İlk kez:

Çalmakla…

Yetim hakkı yemekle…

İhaleye fesat karıştırmakla…

Çocuklarına haram yedirmekle…

Hiç suçlanmamış bir:

Cumhurbaşkanımız olacak…

★

Ne diyorum…

“Enseyi karartmayın…”.

Ve…

“Tahammüllü olun…”.

★

Övünmek gibi olmasın…

Haklı çıkmak üzereyim…

Bölge ve dünya barışı için: Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu dün İzmir’de…

AB komisyon üyelerini kabul etti…

Bu aynı zamanda:

“Türkiye’yi AB’ne tam üye yapacağım…” mesajı…

★

Kemal Bey ekim ayının ilk haftası ABD’de olacak…

Ama…

ABD Başkanı ile görüşmeyecek…

★

2020 başkanlık seçimlerinden önce…

Demokratların en güçlü…

Ve…

Gençler arasında çok sevilen sayılan adayı:

Demokrat senatör Bernie Sanders’ı…

Ve…

Onunla aynı görüşü paylaşan:

Liberal demokrat sosyalist:

Siyaset bilimcilerini dinleyecek…

★

Ki Bernie Sanders şu anda…

Dünyanın en çok sevilen…

En çok saygı duyulan:

Liberal demokrat politikacısı…

Ama aynı zamanda da:

Sosyalist…

★

Bu arada unutmadan…

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis…

ABD’de Biden’la görüştükten sonra makas değiştirdi…

Ve bakın ne dedi:

★

“Yunanistan’ın Türk halkının düşmanı değil komşusu… Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz…”.

★

ABD politika planlayıcıları önümüzdeki süreç için:

1.) Demokrat ve laik bir İran tasarlıyorlar…

2.) Yunanistan’la gerginlik değil…

İyi komşuluk ilişkileri yaşayan…

AB’ye tam üye olmak için çalışacak:

“Yeni Türkiye” istiyorlar…

★

Yani…

Yeni dünya düzeninde…

Erdoğan’ın yönettiği Türkiye yok…

Amma da garip hani

Bir avukata vekâletname verdiniz…

Ve bir süre sonra…

Davanızla ilgili bilgi istediniz…

Ancak…

Vekiliniz telefonlarınıza çıkmadı…

Ne yaparsınız?..

Tabii ki…

Vekâletnamenizi…

Noter aracılığıyla:

İptal ettirirsiniz…

★

Gelin görün ki…

Bakanlar…

Yani vekiller…

Asillere…

Yani Millete:

Hesap vermiyor…

Ve fakat…

Ve lâkin…

★

Bakan’a verdiğiniz vekâletnameyi:

İptal etme yetkiniz yok…

Kararı kim verecek?

“Normal” nedir?..

“Anormal” nedir?..

★

Toplum normlarına uygun olan:

Normaldir…

Genel örneğe, alışılmışa, kurala aykırı olan ise:

Anormaldir…

★

Peki…

Ünlü şarkıcı Hadise’nin…

4.5 aylık eşi Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açması…

Ve…

Tam da boşanma arifesinde…

Şarkıcı Ebru Gündeş’in eski eşi…

Erdoğan’ın:

“Hayırsever iş adamı…” .

ABD yargısının ise:

“Uluslararası kara para aklama çetesinin şefi” olarak tanımladığı Reza Zarrab ile tekrar görüşmeye başlaması:

Normal midir?..

Anormal midir?..

★

Ve…

Normal mi?

Yoksa…

Anormal mi olduğuna:

Kim karar verecek?..

Günün haberi

Serdar Yurtçiçek

@serdaryurtcicek

Çin’de yaşayan ve uluslararası ilişkiler

alanında Pekin’de doktora yapan biri olarak söylüyorum: Sosyal medyada dolaşıma sokulan Çin’de darbe olduğu, Devlet Başkanı ve ÇKP genel sekreteri Xi Jinping’in tutuklandığına yönelik yapılan haberlerin hiçbiri doğru değil, tamamı uydurma.