Kıyı Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege ve Muğla’da etkili olacak kuvvetli sağanak yağış karşısında yurttaşları uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamada “Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege ve Muğla’da beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı yurttaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada; kıyı Ege için bugün saat 15.00 ve 11 Ocak saat 06.00 arasında beklenen yağışlar için şunlar ifade edildi:

“10.01.2023 Salı günü Ege bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir’in doğusu ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji, Muğla için de yarın saat 17.00 ve 11 Ocak saat 21.00 arasında etkili olması beklenen yağışlar için şu uyarıları yaptı:

“Muğla’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 10.01.2023 Salı günü akşam saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 11.01.2023 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

(ANKA)