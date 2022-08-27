Kıyas mı dediniz: o halde buyurun

Yıl 2002:

Asgari ücret: 251 TL…

1 kilo ekmek 94 kuruş…

Asgari ücretle…

267 kilo ekmek alınabiliyordu…

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Yıl 2022;

Asgari ücret: 5.500 TL

1 kilo Ekmek: 2500 kuruş

Asgari ücretle…

220 kilo ekmek alınabiliyor…

★

Yıl 2002:

1 kilo buğday: 41 kuruş…

Bir litre mazot: 148 kuruş…

Bir litre mazot alabilmek için:

3.6 kilo buğday satılıyordu…

★

Yıl 2022:

1 kilo buğday: 615 kuruş…

1 litre mazot: 2505 kuruş…

Bir litre mazot alabilmek için:

4.5 kilo buğday satmak gerekiyor…

★

Bir ülkede 20 yılda…

Sabit fiyatlarla…

Halkın satın alma gücü en az (Reel olarak):

%60 artması gerekirken…

Ekmekte:

Ve mazotta:

Yaklaşık %20…

Gerilemişse…

★

O 20 yılda ülkeyi yönetenlerin:

“Başarılı” olduklarını söylemek için…

Ya:

“Yalancı” olmak gerekir…

Ya:

“Cahil…”.

Ya da:

“Kötü niyetli…”.

Güldürmeyin beni…

Adam pehlivandı…

İktidar partisinden milletvekili oldu…

Bir kamu bankasında:

Yönetim kurulu üyesi oldu…

Cumhurbaşkanı danışmanı oldu…

★

O süreçte…

Üniversiteye girebilmesi için gerekli olan lise diplomasının…

Sahte olduğu:

İddia edildi…

★

Yargılandı…

Ve…

“Devlete yalan beyan, resmî evrakta sahtecilik” suçu işlediği:

Kesinleşti.

★

Canlarım lütfen sıkı durun…

İmam hatip liseleri üzerinden yaptığı espri yüzünden sanatçı Gülşen:

Hapiste…

Ve fakat…

★

“Devlete yalan beyan, resmî evrakta sahtecilik” suçunu işlediği yargı kararıyla kesinleşen Pehlivan:

Bakanlardan birinin yardımcısı…

★

Efendim, efendim?..

“Adalet” mi dediniz?..

★

Güldürmeyin beni…

Hangi adalet?…

Sefilim…

Yapılan araştırmaya göre…

Ağustos ayı itibari ile açlık sınırı:

7282 TL…

Yoksulluk sınırı ise:

21.784 TL’ye yükseldi…

★

Videolarımdan birinde:

“Halkın büyük bölümü sefil” dediğim için…

CİMER’in şikâyeti üzerine yargılandım…

★

Mahkemede…

“Sefil” sözcüğünün TDK tarafından:

“Yoksulluk içinde bulunan, yoksulluk çeken, yoksul” olarak tarif edildiğini söyledim…

Savunmam kabul edilmedi…

★

6 ay hapis cezasına çarptırıldım…

Cezam ertelenmedi…

İstinaf sonucunu bekliyorum…

★

Ve bugün…

Buyurun görün…

Türkiye’de…

Ayda 21.784 liranın altında geliri olan herkes:

Sefil…

Tabi ki: Ben de sefilim…

Dünün tweeti

Sadik Usta

@sadik0707

“Yeni Türkiye’de istisnasız her öğretmen, hangi dalda eğitim verdiğine bakılmaksızın, ciddi bir felsefe eğitimi almalıdır.

Çünkü felsefe insana sadece düşünme yöntemi öğretmez, sorunlarını nasıl ele alması gerektiğini de kavratır…”.

Ne siz sorun

Bir ülkenin itibarı…

Ekonomisinin…

Ve ordusunu büyüklüğüyle değil…

Parasının…

Ve…

Pasaportunun:

Saygınlığıyla ölçülür…

★

Dünyada pasaportunun saygınlığı en yüksek ülke:

Japonya…

Japonlar…

193 ülkeye vizesiz:

Seyahat edebiliyor…

★

İktidar ve medyasının…

Japonlar tarafından kıskanıldığı iddia edilen Türkler ise:

Saygınlık sıralamasında 54…

★

100 ülkeye vizesiz gidebiliyoruz…

Ancak…

İçlerinde:

“Gelişmiş” tek bir ülke yok…

Hatta: Arnavutluk bile bizi vizesiz kabul etmiyor…

★

Paramız mı?..

Ne siz sorun…

Ne ben söyleyeyim…

Ama…

Kısacık bir bilgi vereyim:

★

Devletimizin…

100 liralık borcunun 30 lirası:

Dövize endeksli…

★

1 dolar satın alabilmek için:

18 lira 18 kuruş:

Ödüyoruz…

Ne demeliydi

ABD ve AB ülkelerinin vize randevularına zorluk çıkarması…

Ve…

Pek çok talebin reddiyle ilgili görüşü sorulan ilgili Bakan:

“Kasıt var” dedi.

Oysa…

“İti…

Köpeği…

Teröristi…

Yobazı ülkemize almakla:

Yanlış yaptık” demeliydi…

Mesele ne

Meseleleri bilmek:

Onları çözmeye yetmez…

Neden?..

★

Bir şeyi bilmekten daha çok:

Yapabilmek önemli de:

Ondan…

★

Yapabilmek için ise:

O şeyin neden “sorun” olduğu…

Neden kaynaklandığı da:

Bilinmeli…