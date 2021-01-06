Kıskanç kişiler, çoğu zaman yaşadıkları bu duyguyla baş edemezler, kıskandıkları eşleriyle araları bozulur, bu durum ilişkilerini de olumsuz etkiler…

Sorunumuzun sebebi ne olabilir?

SORU:

16 yıllık evli bir kadınım. Çok kıskanç bir eşim var. Son yıllarda cinsel sorunlar da yaşamaya başladık. Sebebi ne olabilir? M.H./Ordu

CEVAP:

Kıskançlık bir beraberliği her açıdan tehdit eder. Kıskanan kişi; gizli gizli öç alarak, küserek, ilişkiyi keserek ya da tehdit ederek amacına ulaşmaya çalışabilir. Bu tutumlar; kıskanılanı da kıskanandan uzaklaştırır. Kıskançlığın ölçüsü arttıkça olumsuz etkisi de artar. Kıskançlıklarla zedelenen evlilik ilişkisinde sevgi, saygı ve güven azalmaya başladığı için cinsel yaşam da sekteye uğrayabilir ve kadınlarda cinsel isteksizlik ve orgazm sorunları, erkekte ise sertleşme sorunları ve erken boşalma görülebilir. Sonuç olarak ilişki içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Yani kıskançlık cinsel sorunlara yol açabilir. Bu nedenle eşinizle birlikte bir evlilik ve ilişki terapistine başvurmalısınız.

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

36 yaşındayım, 7 yıl önce evlendim. Eşimde vajinismus sorunu vardı, tedavi oldu ama beni sürekli reddediyor, ayda bir cinsellik yaşıyoruz. Beni arzulaması için ne yapabilirim? D.Y./Mersin

CEVAP:

Cinsel yaşamda reddedilmek kadın olsun, erkek olsun oldukça kötü hissettiren, gururu inciten bir durumdur. Hele de bu sürekli olursa ilişki için tehlikeli sonuçları olabilir. Başlangıçta ilgi ve arzusu olan eş zamanla eşine karşı tüm ilgisini kaybedebilir. Çünkü kimsenin sevgisi sonsuz değildir. Herkesin bir kırılma eşiği ve kopma noktası vardır. Sizin durumunuzda eşiniz vajinismus geçmişinden dolayı sizden çok cinsel yakınlığı reddediyor olabilir. Eşiniz yaşadığınız cinsellikte yeterince uyarılmıyor ve haz alamıyor, ağrı ve acı çekmeye devam ediyor olabilir. Burada eşinizi suçlamadan önce neden böyle davrandığını anlamanız onunla cinsel ilişkiden önce konuşarak haz almak için neye ihtiyacı olduğunu, nelerden tahrik olduğunu öğrenmeniz gerekir. Cinselliğin dışında da ilgili ve romantik bir eş olarak duygusal yakınlığı artırarak cinsel yakınlığa zemin hazırlayabilirsiniz. Bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

İlişkiden neden zevk almıyorum?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım. Evlenmeden önce mastürbasyon yapıyordum. Ancak cinsel ilişkide tatmin olamıyorum. Sorunum nedir? E.R./Edirne

CEVAP:

Cinselliğin eşler arasında sadece fizyolojik boyutuyla değerlendirilmemesi gerekir. Aynı zamanda sosyal ve psikolojik boyutu özellikle kadın için daha önemlidir. Cinsel ilişki sırasında kendinizi partnerinizin karşısında nasıl hissettiğiniz, sizi orgazm olmaktan alı koyan psikolojik etkileri konusunda uzmanın aydınlatmasına ihtiyacınız olacaktır. Evlilikte iletişim biçiminiz, ilişkide sizi rahatsız eden davranış ve tutumların ne olduğu konusunun gözden geçirilmesi ve sonrasında eşinizin de katılacağı cinsel terapiyle tedavinizin düzenlenmesi gerekir.