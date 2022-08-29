Kişisel tercihler üzerinden çatışma kime yarar

Gelişmiş ve bağımsız ülkelerde anayasalar devrimle yapılmıştır ve üretim ilişkileri üzerine kuruludur.

Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; hem emperyalizme hem de vatan hainlerine karşı mücadele vererek, bir devrim gerçekleştirdik.

1924 Anayasası’nın devrimci sonuçları olan Toprak Reformu, Memurin Yasası gibi benzer yasalar ile üretim ilişkilerini dengeledik. Tabi ki emperyalizm ve işbirlikçiler her daim Türk Milleti’nin aleyhine çalışmaya devam ettiler.

Bugün gelinen noktada rejimin değiştirilmesi bunun sonucudur…

Konumuza dönersek; kişilerin etnik, dinsel, siyasal ve cinsel tercihleri öne çıkarılarak anayasa yapılmaz. Yapılsa da ilerici, devrimci bir anayasa olmaz!

Sömürge ve bizim gibi yarı sömürge ülkelerinde ise sömüren güçler; sınıfsal mücadeleyi değil etnik, dinsel, siyasal ve cinsel mücadeleyi öne çıkarır ki sömürülenler, güç birliği ya da birleşik cephe kuramasın ve sömürü devam etsin…

AKP, rejimi değiştirebilmek için etnik, dinsel, siyasal ve cinsel temelde bir strateji uyguladı hatta yetmez ama evetçiler sayesinde İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladı.

Bir yere kadar başarılı oldu.

Ancak İslamcı, muhafazakâr ve milliyetçi oyları kaybettiklerini fark edince gelen oyların az, giden oyların çok olduğunu gördü ve strateji değiştirdi!

Ne de olsa asıl hedef BOP’tu!

İlk olarak İstanbul Sözleşmesini 2021’de iptal etti.

Çünkü Saadet Partisi 2018 yerel seçimlerinde %3,5’u geçmişti.

Bu oy kayışı tehlikeli idi.

Pandemi döneminde de aşı ile ilgili şüpheleri ortadan kaldıramadığı için kendisinden kaçan oyları da fark etti ve hemen kendi muhalefeti yarattı.

Bugün Yeniden Refah Partisi, aşı karşıtlığı üzerinden topladığı ya da toplatıldığı oylar sayesinde seçime giriyor!

Taktik aşıdan şüphe duyanlar üzerinden tutmuş ve seçmen, muhalefete yani Millet İttifakı’na gitmemişti.

Ne de olsa seçim barajı % 7’ye inecekti ve Saadet Partisi barajı geçebilirdi.

Konuyu dağıttık kusura bakmayın.

Dönelim anayasal düzen meselesine.

Türkiye’de iktidarın yapmak istediği anayasa; Türkiye’yi etnik, dinsel, siyasal ve cinsel temele ayrıştırmak istiyor.

Bu arada asıl herkesin gözden kaçırdığı detay, İnsanların cinsiyetsizliği tercih etmesi, emperyalizmin sömürüsü sonucudur.

2023 seçimleri öncesi, muhalefetin içinde karmaşa çıkarmak için sıkça kişisel tercihler öne çıkarılacaktır.

Tuzağa düşmemek ve parlamenter rejime dönüş esas alınarak, seçim çalışmaları yürütülmelidir.