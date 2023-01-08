Kışın sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı
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Kışın sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kışın hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

Kentin denize sınırı bulunan ilçelerinden Kocaali’de hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü.

Sıcak ve güneşli havaya aldanan “baharın müjdecisi” kardelenler, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açtı.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınar Mahallesi’ndeki tarım arazilerine ayrı güzellik kattı.

Kardelenler, bölgeye gelen fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

(AA)

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