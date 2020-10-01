Kişiler geçicidir camialar kalıcıdır
Şüphesiz haftanın maçı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiydi. Konya-Beşiktaş arasındaki 5 gollü maç sonrası, futbolun meyvesi goldür diyenlere aslında hiç de öyle olmadığını gösterdiler. Sezonun ilk hezimetine uğrayan Beşiktaş, klasik 10 numara üzerinden hücum etme planı ile orta sahası kalabalık takımlar karşısında böyle zorlanacaktır. Kaleci Ersin’le birlikte arka beşli uzun top atma becerisine sahip değil. Sürekli kendi aralarında yana, geriye doğru topu gevelemekteler.
Geçen sezon geriden topu oyuna sokan Ruiz takımda kalmalıydı. Bonservisiyle alınan oyuncu alacakları ödenmediği için kontratını tek taraflı feshedip Real Betis’e gitti. 2.5 milyon Euro bonservis bedeli de böylece uçtu.
Sürekli fakir edebiyatı yapıp sorunları gösteren yönetim, sözleşmeli çalışanların maaşını düşürmek, yüksek maaşlı oyuncuları yollamaktan başka çözüm üretmeli. Lens, Mirin, Douglas ve Umut Nayir kadro dışı bırakıldı. Parasını ödeyeceğin oyuncuları kapının önüne koymak çözüm mü? Beşiktaş’ta önlerini göremeyen ve haklarında devamlı spekülasyon yaratılan oyuncuların sahada performansı sürekli düşüyor. Sakatlık ve ağrıları artıyor! Satmak, kiraya vermek ya da maaşının bir bölümünü ödemeye devam ederek başka takıma yollayıp ‘Zararın neresinden dönersek kârdır’ denmeli. Kulübün parası yoksa transfer peşinde koşacağınıza eldeki oyuncularla devam kararı alın. Beşiktaş’ın forması bu ligde zirveye oynar. Herkes işini yapsın, yapamayacak olan da İSTİFA etsin!