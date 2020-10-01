Kişiler geçicidir camialar kalıcıdır

Şüphesiz haftanın maçı, Gala­tasaray-Fenerbahçe derbisiydi. Konya-Beşiktaş arasındaki 5 gollü maç sonrası, futbolun meyvesi gol­dür diyenlere aslında hiç de öyle olmadığını gösterdiler. Sezonun ilk hezimetine uğrayan Beşiktaş, kla­sik 10 numara üzerinden hücum etme planı ile orta sahası kalabalık takımlar karşısında böyle zorlana­caktır. Kaleci Ersin’le birlikte arka beşli uzun top atma becerisine sahip değil. Sürekli kendi araların­da yana, geriye doğru topu gevele­mekteler.

Geçen sezon geriden topu oyu­na sokan Ruiz takımda kalmalıydı. Bonservisiyle alınan oyuncu ala­cakları ödenmediği için kontratını tek taraflı feshedip Real Betis’e gitti. 2.5 milyon Euro bonservis bedeli de böylece uçtu.

Sürekli fakir edebiyatı yapıp sorunları gösteren yönetim, sözleşmeli çalışanların maaşını düşürmek, yüksek maaşlı oyun­cuları yollamaktan başka çözüm üretmeli. Lens, Mirin, Douglas ve Umut Nayir kadro dışı bırakıldı. Parasını ödeyeceğin oyuncuları ka­pının önüne koymak çözüm mü? Beşiktaş’ta önlerini göremeyen ve haklarında devamlı spekülas­yon yaratılan oyuncuların sahada performansı sürekli düşüyor. Sa­katlık ve ağrıları artıyor! Satmak, kiraya vermek ya da maaşının bir bölümünü ödemeye devam ederek başka takıma yollayıp ‘Zararın ne­resinden dönersek kârdır’ denmeli. Kulübün parası yoksa transfer pe­şinde koşacağınıza eldeki oyuncu­larla devam kararı alın. Beşiktaş’ın forması bu ligde zirveye oynar. Herkes işini yapsın, yapamayacak olan da İSTİFA etsin!