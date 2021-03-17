Kısa vadeli dış borçlar arttı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artışla 140.3 milyar dolara yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.4 artarak 60.6 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.6 azalarak 57 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 0.3 azalarak 8.9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.3 azalarak 19.8 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10.3 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da aynı dönemde yüzde 9.4 artışla 17.2 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları da, yüzde 3.9 azalarak 51.3 milyar dolara geriledi.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu yüzde 10.6 artarak 28.4 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.5 azalarak 89.2 milyar dolara geriledi. (DHA)