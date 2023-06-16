Kısa vadeli dış borç stoku 161,9 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında kısa vadeli dış stoku yüzde 8,6 oranında arttı. Nisan ayı sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 161,9 milyar dolar düzeyine çıktı.

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri gelişmelerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 161,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 oranında artarak 66,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 55,3 milyar dolar düzeyine çıktı.

BANKALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI KISA VADELİ KREDİLERİ YÜZDE 6,3 ORANINDA ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında artarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 oranında azalarak 21,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 oranında artışla 17,2 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 23,7 oranında artışla 16,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İTHALAT BORÇLARI 49.5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKTI

Merkez Bankası verilerine göre, diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 49,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 16,3 oranında artarak 33,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,7 oranında artarak 88,0 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 16,1 oranında artarak 86,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,6 oranında artarak 74,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 nisan sonu itibarıyla 966 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 238 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2023 nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7’si ABD doları, yüzde 25,8’i euro, yüzde 11,0’ı Türk lirası ve yüzde 17,5’i diğer döviz cinslerinden oldu.

VADESİ 1 YILDAN AZ OLAN KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 202,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Merkez Bankası sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 202,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,1 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,1, Merkez Bankası’nın yüzde 19,9, özel sektörün ise yüzde 59,0 oranında paya sahip olduğu gözlendi. (ANKA)