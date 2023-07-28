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Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir’de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste, 17 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinde takibe aldıkları, Kayseri’den Ankara’ya giden 2 minibüs durduruldu. Narkotik köpeği, ‘Çine’ ile yapılan aramalarda, araçlardan birinde 17 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi, Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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