Kırşehir’de Hazine taşınmazı satış ihalesi
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Kırşehir’de Hazine taşınmazı satış ihalesi

Kırşehir’de mülkiyeti Hazine’ye 52 taşınmaz 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesi uyarınca satış ihalesine çıkarıldı. İhale Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda 30 Kasım ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Arsa, bahçe, tarla vb. nitelikteki taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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Kırşehir’de Hazine taşınmazı satış ihalesi
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