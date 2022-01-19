Kırmızı ete yeni zamlar yolda

Et ve Süt Kurumu’nun karkas et fiyatlarını 10 TL artırması, perakende fiyatlarda da yeni zamların işaretçisi oldu. Kasaplar, son zammı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söylese de marketlerde etin kilosu 15 lira daha pahalıya satılıyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Büyükbaş kesimi 50 liradan 60 liraya çıktı.

Kasaplar gelen zammı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söylerken, market kasaplardaki fiyat farkları da dikkat çekti.

Markette etin kilosu ortalama 15 lira daha pahalıya satılıyor.

KIYMA 80 LİRAYA ÇIKTI

Kasaplarda, Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan, dana kıyma 80 liradan satılıyor.

Marketlerde dana sarma 106 liradan, dana kuşbaşı 110 liradan, tranç kıyma 116 liradan satılıyor.

ESK’da ise, sığır kıyma 60 liradan, sığır kuşbaşı 67 liradan, sığır biftek 85 liradan, sığır pirzola 110 liradan, sığır bonfile 165 liradan satılıyor.

İşletmeci Cengiz Sili, et fiyatlarında geçen aya göre 10-15 lira gibi bir farkın olduğunu söyleyerek, “Geçen ay 80 lira olan etin kilosu, bu ay 95-100 liraya kadar çıktı. Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz” dedi.

‘YEMDEKİ ARTIŞA BAĞLIYORUZ’

“Biz kendi etlerimizi kendimiz kesiyoruz. Bu sebeple kuruma göre fiyatlarımız daha yüksek” diyen Sili, “Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan satılıyor. Kuzu eti de 95-100 lira arasında bir fiyata satılıyor” diye konuştu.

Kasap Mustafa Karabulut ise, şöyle konuştu:

“Et fiyatlarına zam geldi. Bunu yem fiyatlarındaki artışa bağlıyoruz. Talep durumu 1 ay içerisinde yüzde 40 oranında düştü. Etin kilosu bundan 2 ay önce 75 Liraydı şu anda ise 110 Liradan satılıyor. Tavuğun kilosuna da 8 Lira zam geldi. Tavuğun kilosu şuanda 25 Lira. Yem fiyatlarını eğer aşağı çekebilirsek maliyetler azalacağı için doğal olarak et fiyatlarında da bir düşüş olur.”

(İHA)