Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Haberler Gündem

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi A.R.S, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kilis’teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri, Özbekistan uyruklu A.R.S’yi yakaladı. DEAŞ üyesi A.R.S.’nin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Uber yeniden Türkiye’de: Yolcular ve taksiciler ne düşünüyor?

Uber yeniden Türkiye’de: Yolcular ve taksiciler ne düşünüyor?

Ankara’da soru hırsızlığı operasyonu: 7’si polis 9 kişi için gözaltı kararı

Ankara’da soru hırsızlığı operasyonu: 7’si polis 9 kişi için gözaltı kararı

Babasını öldüren sanığın şoke eden ifadesi

Babasını öldüren sanığın şoke eden ifadesi

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Gündem