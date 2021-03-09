Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı sınırda yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hatay Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi” denildi.

(DHA)

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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı sınırda yakalandı
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