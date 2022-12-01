Kırklareli’ndeki yağışlar İstanbul’a can suyu oldu

Kırklareli’nde son iki haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, İstanbul’a su sağlayan Pabuçdere Barajı’nın doluluk oranını yüzde 2,92 artırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Vize ilçesindeki Pabuçdere Barajı’nda en yüksek seviye şubat ayında yüzde 99,77 olarak ölçüldü.

Barajdaki su seviyesi 16 Kasım’da yüzde 3,25 olarak kaydedilirken, bu miktar son iki haftadaki yağışlarla yüzde 2,92 artarak yüzde 6,17’ye yükseldi.

58,5 milyon metreküp su hacmine sahip Pabuçdere Barajı’nda 3,61 milyon metreküp su bulunuyor.

Öte yandan aynı ilçede bulunan 17,42 milyon metreküp su hacmine sahip Kazandere Barajı’nın 16 Kasım’da yüzde 16,72 olan su seviyesi ise yüzde 6,18’e geriledi.

Kazandere Barajı’nda 1,08 milyon metreküp su bulunuyor.

(DHA)