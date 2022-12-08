Kırklareli’ndeki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Kırklareli’ndeki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Vize Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan H.T, M.E.T. ve E.D. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri dün bazı adreslere düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Operasyonda, 110 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, tabanca, 39 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 10 lira ele geçirilmişti. (AA)

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