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Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kırklareli’nden seyir halindeyken devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne’den Bodrum’a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. (İHA)

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