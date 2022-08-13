Kırklareli’nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Haberler Gündem

Kırklareli’nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Kırklareli’nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Gündem