Kırklareli’nde kadın cinayeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

Kırklareli ‘nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi’nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde Songül A’yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu.

Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı.

Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Songül A. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. (41) polis ekiplerince İstiklal Caddesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.