Kırklareli’nde fabrikada patlama! Mavi kod verildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik malzemeleri üreten fabrika da nitrik asit tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Güneş Mahallesi’ndeki fabrika nın nitrik asit tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. 3 işçi yaralandığı olay nedeniyle fabrika ya itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler koruyucu kıyafetler giyerek olaya müdahalede bulundu.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde “mavi kod” verildi. Hasta ve hasta yakınlarının servise girişine bir süre izin verilmedi.

AFAD ekipleri tesiste cihazlarla kimyasal madde ölçümü gerçekleştirdi.