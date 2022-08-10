Kırklareli’nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollardan giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptığı denetimde Y.T, B.I, V.T, H.A, B.G. ve H.E. idaresindeki araçlarda Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. (AA)