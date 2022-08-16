Kırımda ikinci patlama

Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom, Kırımda patlama meydana geldiğini duyurdu. Rus medyası, patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırımın kuzeyinde bulunan Canköy’de patlama meydana geldi. Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom’dan yapılan açıklamada, 16 Ağustos sabahı Kıırmın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi denildi. Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi. (DHA)