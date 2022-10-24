Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu N.B, A.B. ve H.T’nin Bahşılı ilçesinde esrar ürettiklerini ve ticaretini yaptıklarını tespit etti.

Düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına alan ekipler, zanlıların kullandığı otomobil ve pikapta yaptığı aramada, 2 kilo 750 gram esrar maddesi ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, A.B. ve H.T, çıkarıldıkları hakimlikçe “uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan tutuklandı. (AA)