Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Pempe Duyuran (52), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Pempe Duyuran’a, B.M. yönetimindeki 71 EN 434 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Pempe Duyuran ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Duyuran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü B.M. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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