Kırıkkale’de fırtına caminin minaresini yıktı
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Kırıkkale’de fırtına caminin minaresini yıktı

Kırıkkale’de, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi yıkıldı, enerji nakil hatları koptu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi bahçe ile enerji nakil hatlarının üzerine devrildi. Yıkılan minarenin enerji nakil hatlarını koparması ve elektrik direklerini devirmesi nedeniyle köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda camide ve elektrik dağıtım hatlarında hasar meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, köye tekrar elektrik tedarikini sağlayabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

(DHA)

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