Kırıkhan’da Sinan Akçıl coşkusu
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Kırıkhan’da Sinan Akçıl coşkusu

Kırıkhan 2. Ciğer Festivali ve Bahar Şenliği’nde vatandaşlar Sinan Akçıl konseri ile coştu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl Kırıkhan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ciğer Festivali ve Bahar Şenliğinde Sinan Akçıl konser verdi. Kırıkhan Mesire Alanı’nda hayranları ile bir araya gelen Akçıl, sevilen şarkılarını sevenleri için söyledi.

Konsere Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay milletvekili Abdulkadir Özel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

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