Kırgızistan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Parkı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, törende yaptığı konuşmada, “Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Doğan, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Harbi’ni zaferle taçlandıran kahramanları ve şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Tüm Türk halkına sağlık, huzur ve esenlik dileyen Doğan, “Bayram sevincine ortak olan dostlarımıza ülkemizin ve milletimizin adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Manas Üniversitesi’nde gösteri sunuldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) de kutlandı.

KTMÜ Kültür Merkezi’ndeki kutlama programında KTMÜ Öğretim Üyesi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sebahattin Sivrikaya’nın senaryo ve kurgu yönetmenliğini yaptığı “Cumhuriyet’e Giden Yol” gösterisi sunuldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı konuşmada, bu yıl Cumhuriyet’in 99’uncu yılını kutladıklarını belirterek, “Önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olacağına hiç şüphemiz yok. İnşallah, bu yüzyılı hep birlikte yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de bir zamanlar bir atanın çocukları olan Türkler ile Kırgızların farklı coğrafyalarda ve zıt ideolojilerde yaşadığına işaret ederek, “Şimdilerde bir Türk atanın çocukları olarak birbirimizi yeniden tanıyoruz ve birbirimizin akrabalık ilişkilerini yeniden tesis ediyoruz.” diye konuştu.

Bişkek Ortaokulu’nda “Cumhuriyet” konulu şiirler okundu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulu’nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından “Cumhuriyet” konulu şiirler okundu.

Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşad Dulkadir, yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir. Bu ortak eser, aziz milletimizin yanında dünyanın mazlumları, mağdurları ve Türk coğrafyaları için de bir umut ışığı olarak parlamaya devam etmektedir.” dedi. (AA)