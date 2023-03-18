Kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Adana’da, Aynur Kaya’nın (60), 4 yıl önce kiraladığı evin, aylık kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ve fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ev sahibi Emin Ç. (37), gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana’da Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde 4 yıl önce kiraladığı evde yaşayan Aynur Kaya’nın, bu yıl 800 liradan oturduğu ev için sözleşme yenileme zamanı geldi. Ev sahibi Emin Ç., kirayı 5 bin liraya yükseltti.

Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini, evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını, devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını ve yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. Emin Ç., kiracısıyla anlaşamayınca evin elektrik ve su aboneliğini kapattırdı.

Aynur Kaya’nın şikayeti üzerine eve gelen polis ekipleri Emin Ç.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Emin Ç., adliyeye sevk edildi.

(DHA)