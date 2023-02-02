Kiracısının kapısını baltayla kırmıştı: Ev sahibiyle ilgili karar verildi

Bayrampaşa’da kiracısının kapısını baltayla kırdığı iddia edilen ev sahibinin yargılandığı davada, ev sahibine “silahla konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 94 yaşındaki tutuksuz sanık Naim Akgün katılmadı. Sanığın avukatı İsrafil Altun ile tanık olan oğlu İhsan Akgün salonda hazır bulundu.

Tanık İhsan Akgün beyanında, davaya konu dairenin de bulunduğu binayı yaptıran babasının, 4 çocuğuna 4’er daire verdiğini belirterek, söz konusu dairenin tapusunun kendi üzerine olduğunu söyledi.

Oğul Akgün, “Babam bu dairenin tapusunu bana vermeden önce daireyi 3 Suriyeliye kiraya vermiş. Daha sonra o evde 15-20 kişi kalmaya başlayınca mahalleli rahatsız oldu. Babam bunu kaldıramadı. Evde oturanlar gittikten sonra sadece kırılan kapıyı gördüm. Olaydan önce kiracıları icra yoluyla çıkarmaya çalıştım. Olaydan sonra Bayrampaşa Belediyesi bu kişilere ev konusunda yardımcı olunca evden çıktılar.” dedi.

Sanık Naim Akgün’ün avukatı İsrafil Akgün de müvekkilinin yaşı itibarıyla bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini anlatarak, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, baltayı silah olarak değerlendirip sanık Akgün’ü “silahla konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın sabıkası olmaması ve verilen ceza miktarını dikkate alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Buna göre sanık 5 yıl içinde herhangi bir suç işlemezse hakkındaki bu dava düşecek, aksi takdirde cezasını çekecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün’ün (94), Suriyeli mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa’nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyordu.

Sanığın 11 Ocak 2022’de kira borcunu ödememeleri nedeniyle mağdurların oturduğu daireye elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren Akgün’ün dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyordu.

İddianamede, mağdurlardan Hasan’ın şikayetinden vazgeçtiği ancak Kabaa’nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilerek, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydediliyordu.

Naim Akgün’ün elindeki baltanın “silah” sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın “silahla konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Sanık Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında “mala zarar verme” suçundan, İhsan Akgün hakkındaki “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise takipsizlik kararı verilmişti.

(AA)