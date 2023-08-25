Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Haberler Gündem

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.

Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.

Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.

Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kocaeli’de hafta sonu denize girmeyin uyarısı

Kocaeli’de hafta sonu denize girmeyin uyarısı

Cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Bakan Koca’dan Sabancı çiftinin yaptığı kaza ile ilgili açıklama 

Bakan Koca’dan Sabancı çiftinin yaptığı kaza ile ilgili açıklama 

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Gündem