Kiracılara emlakçı uyarısı

İzmir’de son günlerde konut satış ve kiralamalarında yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, dikkatli olunması konusunda uyardı. Yetki belgesinin önemini vurgulayan Akgün, “Kiralamayı yapan kişi, bir emlak şirketinde görevliyse yetki belgesinin ve vergi levhasının kontrol edilmesi gerekiyor. Sözleşmede noter tasdiki yoksa sözleşmenin hiçbir anlamı olmuyor. Vatandaş çekinmeden emlak firmasına ‘Yetki belgenizi görebilir miyim?’ demelidir” dedi.

Kentte son dönemde çoğu yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan kişilerin, konut kiralaması konusunda dolandırıldığı gündeme geldi. Birçok kişinin konut satış ve kiralamalarında mağdur olması üzerine İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, dolandırıcılara karşı uyardı. Akgün, “İzmir’de son zamanlarda kendisine ait olmayan gayrimenkulleri başkasına satmaya çalışan, basit sözleşmelerle kapora toplayan ve ortadan kaybolan insan sayısı oldukça fazla. Kiralamayı yapan kişi bir emlak şirketinde görevliyse, yetki belgesinin ve vergi levhasının kontrol edilmesi gerekiyor. Sözleşmede noter tasdiki yoksa sözleşmenin hiçbir anlamı olmuyor. Vatandaş çekinmeden emlak firmasına ‘Yetki belgenizi görebilir miyim?’ demelidir” diye konuştu.

‘METROPOLLERDE DAHA SIK KARŞILAŞIYORUZ’

Konut kiralamalarına yönelik talebin fazla olduğunu belirten Akgün, “Vatandaşlar kiralık konut arıyorlar ancak bulamıyorlar. Bulduklarında ise adeta hücum ediyorlar. Bundan istifade etmek isteyen fırsatçılar var. Fırsatçılar da yeni üniversite kazanan ve yerleşecek olan öğrenciler, mülteciler, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen binalardaki hak sahipleri gibi kişileri seçiyorlar. Kiralık dairelerde fiyatları düşük göstererek vatandaşı mağdur ediyorlar. Kiralama yapan kişinin yetkili olup olmadığına dikkat etmek gerekir. IBAN numarası kira yetkisi olan kişiyle örtüşüyor mu kontrol edilmeli. Çok fazla dolandırıcılık var. Büyük metropollerde daha sık karşılaşıyoruz” dedi.

‘YÜZDE 95’İ SOSYAL MEDYADAN’

Hem satılık hem de kiralık gayrimenkullerde dolandırıcılık yapıldığını söyleyen Akgün, “Yüksek değerdeki gayrimenkulleri satışta yarı değerden ilana koyuyorlar. Dairelerin çok kısa sürede boşalacağını söylüyorlar. Para toplayıp kaçıyorlar. Dolandırılan kişilerin yüzde 95’i sosyal medya üzerinden dolandırılıyorlar. Yetkisi olmayan, kapıcı, muhtar, yönetici gibi kişilerin kendisini emlakçı olarak tanıtıp vatandaşı dolandırdığını görüyoruz. Emlak ofisi olan kişiler yetkili odalara kayıtlıdır ve yetki belgesi vardır. Satış temsilcileri kontrol altındadır” diye konuştu. (DHA)