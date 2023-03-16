Kiracılar isyan etti: 20 gün önce 4 bin TL olan kiralar, 11 bine çıktı

Bir süredir herkesin gündeminde olan yüksek ev kiraları, deprem nedeniyle iyice tırmanışa geçti. Şikayetvar, kira zamlarıyla alakalı kendilerine ulaşan şikayetlerde ciddi oranda artış olduğunu duyurdu. Fahiş kira zamlarının yanı sıra ev sahiplerinin hukuksuz davranışları, tehditleri ve yıl içerisinde birden çok zam talebi de en çok şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı.

Deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam edilirken, depremzede vatandaşlar kendilerine yeniden hayat kurmak için çevre illere yöneldi. Depremzedelerin zorunlu olarak göç ettiği illerde bazı ev sahipleri satılık ve kiralık konutlara yüksek miktarda zam yaptı. Konuyla ilgili talep ve şikayetlerini Şikayetvar üzerinden ileten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce gerekli yaptırımları uygulamalarını ve kira zamlarının yeniden düzenlemesini istiyor.

Türkiye’deki farklı illerden platforma iletilen şikayetlerden bazıları şöyle:

NE ZAMAN BİRİ ÇIKIP ŞU EV SAHİPLERİNE DUR ARTIK DİYECEK?

Depremden etkilenenler başka illere tahliye edildikten sonra depremzedelerin komşu şehirlere gelişlerini fırsat bilip kirası 5 bin lira olan ev, 8 ile 10 bin lira verildi. Gerekli yerlere şikayet edildi. Ne zaman biri çıkıp şu ev sahiplerine dur artık diyecek?

DEPREM SONRASI KİRAM 900 TLDEN 3 BİN 500 TL’YE ÇIKTI

Ev sahibi 900 TL olan kiramı depremden sonra göç nedeniyle 3 bin 500 TL yaptı. Bu konuyla acilen ilgilenilmesi gerekiyor. 2 buçuk kat zam olması hak değildir. Devletin yüzde 25 sınırına kimse uymuyor. Buna uymayanlara cezai işlem uygulanmasını ve caydırıcı cezalar getirilmesini istiyorum.

MERSİN’DE KİRALAR İSTANBULU GEÇTİ

Mersin’de deprem sonrası göçün artmasından dolayı inanılmaz fahiş fiyatlar uygulanmakta olup kira fiyatları neredeyse İstanbul’u geçmiş durumda. Utanç tablosu. Bunun bir kriteri ve dayanağı olmalı. Denetim söz konusu değil ve acilen Mersinde bu konuyla alakalı bir devletin soruşturma açması gerekiyor.

EV İŞLERİNE GİDİYORUM, 4 BİN TL KİRAYI NASIL VEREYİM?

2019’dan beri aynı evde kiracıyım. Ev sahibim bin 100 TL’ye oturduğum evi bin 500 TL yaptı, sesimi çıkarmadım. Aynı sene içinde tekrar arayıp 4 bin TL vereceksin diyor. Tek başıma ev işlerine giderek geçimimi zar zor sağlıyorum. Ya çıkacaksın ya da 4 bin TL vereceksin diyor. Lütfen yardımcı olun.

3 BİN TL’LİK KİRAM, 9 BİN TL OLDU

Ev sahibimin fahiş kira artışı yapmak istiyor. Artık devlet tarafından dur denilmeli. 3 bin TL kiram var. 2 yıldır oturuyorum bu ay yeni kira zammı yapılması gerekiyor. Yasal hakkı yüzde 25 olmasına gereken kira 3 bin 750 TL. Hadi diyelim piyasanın durumu nedeniyle 5 bin TL olsun. Ev sahibimin istediği kira bedeli 9 bin TL Ne yapabilirim?

ANTALYA’DA 1+1 EVLER 10 BİN TLDEN BAŞLIYOR

Antalya’dan yazıyorum. Kiralar çok yüksek. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. 2 buçuk sene önce taşındım ve ev satılıyor. Ev bakıyorum. Asgari maaş 8 bin 500 TL iken 1+1 evler 10 bin TL’den başlıyor. Kiralara bir yaptırım getirilmeli.

BODRUM’DA 14 AYLIK KİRAYI PEŞİN İSTİYORLAR

Bodrum genelinde görüştüğüm emlakçılar birçok ev için mayıs ya da marta kadar evi kiralayabileceğimi söyleyerek bir yıllık kira peşin ve 2 kira bedeli depozito istiyorlar. Yani 14 aylık kirayı peşin ödememi istiyorlar. Dışarıdan Bodruma çalışmak için gelen birçok insan olduğunu tahmin ediyorum ve kiraların fahiş fiyatlardan olmasına müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

MİLLET SOKAKLARDA MI YAŞAMINI SÜRDÜRECEK?

Ankara’da yaşıyorum. Kiralar gitgide yükseliyor. Asgari ücret 8 bin TL, kiralar 5 bin TLden başlıyor. O da müstakil, rutubetli evler. Bu millet sokaklarda mı yaşamını sürdürecek? Ev sahibim iki ay süre verdi. Kira fiyatları diz boyu ne yapacağımı bilmiyorum, artık çözüm bulunsun asgari ücret alan bir kişi, 5 bin TL kira nasıl ödeyebilir? Biz insanlar yemek yemiyor muyuz, ihtiyaçlarımız yok mu? Çocuğumuz çoluğumuz yok mu? Nasıl yaşam süreceğiz? Lütfen bir an önce yardımcı olun.

20 GÜN ÖNCE 4 BİN TL OLAN KİRALAR, ŞU AN 11 BİN TL

Bağcılarda oturuyorum. Ev sahibi binanın 43 yıllık olması nedeniyle evi satacağını söyledi, bu sebeple taşınmak durumundayım. Bölge olarak yüksek kiralar olduğu için İstanbul’dan uzak bölge olarak Arnavutköy’e taşınmak istedim, İstanbul Arnavutköy ilçesinde 20 gün önce 4 bin TL olan kiraları şu an 11 bin TL’ye kadar çıkardılar ve taşınamıyorum çok zor durumdayız. Kiralar çok yüksek.

1 AY BOYUNCA NE YİYİP NE İÇELİM?

Ben de bir kiracıyım. Yetkililerin buna bir dur demesi gerekiyor. Ev sahipleri almış başını gidiyor. Kafalarına göre zam yapıyorlar. Çok değil 1 yıl öncesi bin TL’ye oturduğum ev şu an 4 bin 500 TL. Asgari ücretle çalışan bir insan bu kirayı nasıl karşılasın? Daha da önemlisi 1 ay boyunca ne yiyip ne içelim? Yazık gerçekten, çok yazık. Bu kadar da olmaz! Lütfen bir an önce bir çare bulun.

EV SAHİBİM RESMEN TEHDİT EDİYOR

Antalya Kepezde yaşıyorum. 3 yıldır aynı dairede oturuyorum. Bin 250 TL olan kiramı, ev sahibi 7 bin 500 TL yapmak istiyor. Ya öde, ya çık diyor. İlk girişte tahliye taahhütname imzalandı. Tarih var mı hatırlamıyorum. Resmen tehdit ediyor. Yüzde 600 zam olur mu buna dur diyecek kimse yok mu?

GİDİP DIŞARIDA ÇADIR MI KURAYIM?

Samsun Atakum’daki dengesiz kira artışlarından çok şikayetçiyiz. Biz ne yapacağız? Her gün mahkeme kağıdı görmekten, her gün kiraya zam yapılmasından bıktık. Gidip dışarıda çadır mı kurayım, orada mı kalayım? Buna bir çözüm bulamayacak mısınız? Ben bu genç yaşımda evliliği mi düşüneceğim, kira artışını düşüneceğim, ev mi alacağım?

İNSAF, YÜZDE 300 KİRA ZAMMI MI OLUR?

Fethiye’de ikamet ediyoruz bin 500 TL olan kiramızı bugün ev sahibi mayıs ayında 4 bin 500 TL istediğini kabul etmezseniz başka bir ev bakabileceğimizi söyledi. İnsaf, yüzde 300 kira zammı mı olur bir de tehdit ediyor sizden memnunum ama bugün çıksanız 7 bine veririm ben diyor. Hükümet yüzde 25 max zam demişti ne yapmamız lazım acil yardım lütfen 3 ay sonra bir de çocuğum olacak.

SOKAKLARDA MI YATALIM?

Ev sahibim 4 bin olan kiramı 10 bin yapmak istiyor devletin verdiği yüzde 25’lik zam oranına uymuyor bana baskı yapıyor kiralık ev bulamıyoruz asgari ücretle çalışan bizler ne yapalım sokaklar da mı yatalım devletimizin bu kira işine el atmalıdır maaş belli artık ev kiraları bir maaştan fazla oldu buna acil müdahale gerekiyor.

(DHA)