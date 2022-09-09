Haberler Gündem

Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Kayseri’de, kıraathanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayıp, tabanca ile vurulan Özdal Çetin, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokaktaki kıraathanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Özdal Çetin, kimliği belirsiz 1 kişinin tabancayla dışarıdan ateş açması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
Gündem