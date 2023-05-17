Kira ödeme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Sarıyer’de kira ödemesi nedeniyle tartıştığı ev sahibinin oğlu tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde aralarında kira ödemesi nedeniyle sorun olan Serkan K. (42) ile ev sahibinin oğlu Kerem G. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kerem G. elindeki bıçakla Serkan K’yı bıçakladı.

Olayda yaralanan Serkan K, taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Serkan K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Kerem G. ise olayın ardından Ortaköy’de yakalandı. (AA)