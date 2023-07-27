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Kınık’taki orman yangını ikinci gününde

İzmir’in Kınık ilçesinde, dün çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi’nde, dün saat 14.13’te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz 13 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale ekibi ve 6 iş makinesi ile söndürme çalışması başlatıldı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başladı. Yangın etkisini sürdürürken, ekiplerin de yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

(DHA)

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