Kilis’te yangın faciası: 2 çocuk öldü

Kilis’te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş yanarak hayatını kaybetti. Büyük korku ve paniğin yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kilis’te, Aşit Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı’nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında alev kapanına yakalanan yabancı uyruklu 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, olay yerinde yanarak hayatını kaybetti. Çocukların annesi Emine Dime El Abo ile babası Cemal El Abo’nun evde olmadığı, çocukların yalnız olduğu öğrenildi.

Dehşet anları kaydedildi

Yangında ölen kardeşlerin diri diri yanma anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin sardığı balkonda bulunan 2 kardeşin demir parmaklıklara tutunmaları ve çevreden yardım çağırmaları da yer aldı. Alevlerin parlaması ile yanmaya başlayan kardeşlerin daha sonra görüntüden çıkması da kameralara yansıdı.

Büyük panik

Çocukların yandığı dehşet anlarına tanıklık eden çevre sakinleri de büyük panik yaşadı. Vatandaşların içerideki çocukları kurtarmak için sağa sola koşturduğu anlarda “Hortum bulun, su bulun, su sıkın. Çocuklar yanıyor, çocuklar yandı” diye birbirlerine bağırmaları da görüntülere yansıdı.

2 kişi de yaralandı

Yangını görüp kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, uzun süre çocuklara müdahale edemedi. Yangına müdahale eden iki vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)