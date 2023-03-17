Kilis’te çöken tavanın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kilis’te, depo olarak kullanılan yerin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Saatli köyünde tarım işçisi olarak çalışan Yusuf Harmancı (45), bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan tek katlı yapıya girdi.

Bu sırada beton tavanın çökmesi sonucu Harmancı, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Harmancı’nın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Harmancı’nın cesedi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)