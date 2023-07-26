Kilis’te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı
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Kilis’te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı

Kilis’te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No’lu Sokak’ta daha önce aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı.

M.Y. yanındaki tabancayla ateş açtığı H.Ö’yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.Ö’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis memuru olduğu öğrenilen M.Y. gözaltına alındı.

(AA)

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