Kilis’te 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tosyalı Mahallesi Bağlı Sokak’taki bir evde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor. (AA)