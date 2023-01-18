Haberler Gündem

Kilis’te 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tosyalı Mahallesi Bağlı Sokak’taki bir evde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi

Yozgat’ta yakalanan 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat’ta yakalanan 7 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kilis’te 31 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem