Kilis İli Elbeyli Belediyesi memur alımı gerçekleştirecek

Kilis İli Elbeyli Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre Kilis İli Elbeyli Belediyesi bünyesine memur alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru belgelerini, 25.02.2022 ile 01.03.2022 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında)Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli – KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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