“Kılıçdaroğlu’nun kazanması için yine elimizden geleni yapacağız”

Türkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir’de seçim sonuçlarıyla ilgili İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. TİP İzmir ikinci bölge Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci, “Milletin iradesi sandığa nasıl girdiyse öyle çıksın diye kimsenin hakkı yenmesin diye, bir tek oy bile boşa gitmesin, kimsenin hakkına girilmemiş olsun diye bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

TİP İzmir ikinci Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci, seçim sonuçlarıyla ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların ardından ilgili parti avukatlarıyla birlikte İzmir İl Seçim Kurulu’na da itiraz başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan İrfan Değirmenci şunları söyledi:

“Sahip çıkmaya çalıştığımız şey son yıllarda iktidarın dilinden düşürmediği millet iradesi. Milletin iradesi sandığa nasıl girdiyse öyle çıksın diye kimsenin hakkı yenmesin diye, bir tek oy bile boşa gitmesin, kimsenin hakkına girilmemiş olsun diye bir mücadele içerisindeyiz. Türkiye İşçi Partisi olarak ‘bu bitti hadi önümüzdeki maçlara bakalım’ demenin çok anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Tabi bir sorumluluk da benim omuzlarımda TİP İzmir 2. bölge Milletvekili Adayı olarak. Sahada gördüğümüz, dinlediğimiz, oy aldığımız 90 bine yakın İzmirli var benim yanımda ve o İzmirliler benden şunu rica ediyorlar; ‘Biz yıllar sonra TİP’i pusulada gördük ve oy verdik arkadaşlarımızı ailemizi ikna ettik oy verdirip sandıkların başında durduk tek bir oy bile boşa gitmesin lütfen sahip çıkın’ diyorlar bunu yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz bariz hatalar var ve alandan topladığımız belgeler var hepsini tespit ettik. Önce ilçe seçim kurullarına başvurumuzu yaptık orada kimileri reddedildi şimdi İl Seçim Kurulu’na geldik ve elimizdeki tüm belgeleri teslim ettik. Bundan sonra söz onlarda. Bir karar verecekler. Hiç kimse endişe etmesin biz sonuna kadar takipçisi olacağız.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini belirten Değirmenci, “Bizim beklentimiz Türkiye’de 21 yıldır devam eden iktidarın karşısında yer alan herkesin siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin böylesi açık net bir yanlışın karşısında yan yana bizimle durabilsin. Elbette TİP olarak ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için yine elimizden geleni yapacağız, çalışmalar da başladı. Birinci turda ve milletvekili seçimindeki orta yerde duran hataların da düzeltilmesi gerekiyor ki oylar sandığa nasıl girdiyse öyle çıkmış olsun.”

(ANKA)